Bruxelles, Sassoli: di notte aprire sede del Parlamento UE ai senzatetto

Condividi

“Di notte serve aprire la sede del Parlamento europeo ai senzatetto perché è doloroso vedere tante persone cercare riparo dal freddo intenso agli angoli dell’edificio che ci ospita a Bruxelles”. Lo ha chiesto David Sassoli, vicepresidente Pd del Parlamento europeo, in una lettera al presidente Antonio Tajani.

“I poveri non possono aspettare – continua Sassoli – e non possiamo restare indifferenti rispetto alle persone in grave difficoltà che tutte le notti dormono all’aperto cercando riparo all’esterno del Parlamento. Basta una passeggiata la sera per rendersi conto di quante persone hanno bisogno di aiuto e assistenza. Penso che sarebbe un atto di grande umanità aprire di notte – prosegue Sassoli nella lettera a Tajani – alcuni locali della sede del Parlamento europeo, senza compromettere funzionalità e sicurezza, per garantire un riparo adeguato”.