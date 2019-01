Prato: aggredisce operatori e poliziotti nel centro di accoglienza, arrestato ‘richiedente asilo’

Il 22 gennaio equipaggi delle Volanti venivano inviati presso la struttura sociale per migranti sita in via Roma, su richiesta di alcuni suoi operatori sociali che riferivano di essere stati aggrediti da un migrante ospite della struttura. Lo comunica una nota della Polizia di Stato

Sul posto gli Agenti, rintracciato il soggetto ancora in evidente stato di escandescenza, provavano senza successo a calmarlo, con lo straniero che, solo successivamente identificato per un trentenne nigeriano domiciliato a Prato presso la predetta struttura, regolarmente soggiornante in quanto richiedente protezione internazionale, aggrediva con estrema violenza anche gli Agenti, i quali si vedevano costretti a contenerlo, mettendolo in sicurezza, nonostante avesse morso anche la mano di uno di loro.