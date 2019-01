Come la Francia piega l’Africa con il Franco CFA

La verità sul colonialismo francese in Africa come non l’avete mai sentita. Come Parigi controlla gli africani con il Franco CFA, con le banche centrali, con il commissariamento dei governi e con l’eliminazione fisica dei dissidenti.

Un video che dovreste affrettarvi a vedere, prima che sia troppo tardi. Un’esclusiva Byoblu. Prima intervista a Mohamed Konare, leader del movimento Panafricanista “L’AFRICA PUÒ RISORGERE