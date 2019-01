Proteste contro il carovita in Zimbabwe, “oscuramento totale di internet”

HARARE, 18 GEN – Il governo dello Zimbabwe ha provocato per la seconda volta un “oscuramento totale di internet” nel Paese, dove è in atto da giorni una violenta rivolta contro il forte aumento dei prezzi del carburante. Lo fa sapere l’organo di informazione Misa-Zimbabwe, diffondendo un messaggio di testo ricevuto dalla principale compagnia telefonica del Paese, la Econet, che ha definito l’intervento del governo “oltre il nostro ragionevole controllo”.

L’oscuramento avviene mentre è in corso una battaglia giudiziaria che convolge la Misa e alcuni attivisti per i Diritti umani in difesa del pastore Evan Mawarire, accusato di sovversione e che rischia per questo una condanna a 20 anni di prigione.