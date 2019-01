Milano, “sussidi, bonus e case popolari vanno agli stranieri”

Condividi

“Ogni giorno – commenta Silvia Sardone, consigliere comunale e regionale del Gruppo Misto – scopro dati, provenienti dal Comune di Milano, che rivelano un clamoroso orientamento del welfare cittadino (ma è così in tante altre città italiane) nel favorire gli stranieri rispetto agli italiani. L’ultimo dato che ho potuto verificare riguarda i sussidi per il sostegno al reddito di cui la misura 1 (rivolta a nuclei familiari con minori) finisce per il 76% a famiglie straniere“.

“Una percentuale incredibile e in peggioramento, per gli italiani, considerato che due anni fa la quota per famiglie straniere era al 65%”, dice ancora Sardone. “Ma non è finita qui: il 72% delle richieste per la Bebè Card che sono state accolte sono finite a donne extracomunitarie. Passando al settore occupazione: agli stranieri viene elargito anche il 50% delle borse lavoro. Anche i fondi nazionali sono scandalosamente rivolti agli immigrati: il 68% del Rei (Reddito di inclusione) è finito a famiglie extracomunitarie“.