No aumento del salario minimo, Moscovici ricomincia a minacciare la Grecia

Secondo il commissario europeo per gli affari economici Pierre Moscovici, Atene deve attuare le riforme e agire con saggezza riguardo alle misure di politica sociale che ha programmato: è il messaggio trasmesso mercoledì ad Atene, praticamente confermando che Bruxelles sta monitorando i ritardi nelle azioni necessarie per la seconda valutazione dopo il cosiddetto “programma di salvataggio”.

Senza dimenticare di elogiare il governo, il commissario francese ha anche emesso alcuni avvertimenti impliciti sulla condotta di Atene. Riguardo all’aumento del salario minimo, Moscovici ha dichiarato che le decisioni da prendere dovranno essere fattibili e appropriate, “tenendo conto dello stato dell’economia e della situazione in altri paesi”. In generale, sulle misure sociali, ha esortato alla cautela.