Auto di lusso rubate in Europa e rivendute in Italia: presa banda di lituani

Savona – Rubavano auto di lusso in giro per l’Europa, le facevano arrivare in Italia e le rivendevano con documenti falsi. La Polizia di Stato della Questura di Savona ha arrestato dodici persone (sette in carcere, cinque ai domiciliari) con l’accusa a vario titolo di associazione per delinquere, riciclaggio, ricettazione, falso e truffa, aggravati dal fatto di essere stati commessi con il contributo di un gruppo criminale organizzato impegnato in più Stati.

La banda, composta prevalentemente da persone di nazionalità lituana, provvedeva a trasferire in Italia autovetture di lusso (Porsche, BMW, Lexus) provento di furto in vari Paesi Europei, successivamente alle auto venivano predisposti documenti falsi per occultare la provenienza illecita per poterli rivendere a prezzi vantaggiosi.