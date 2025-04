Milano, 620mila euro in auto: arrestato siriano

Centinaia di migliaia di euro di dubbia provenienza, nascosti in macchina. È quanto trovato questa mattina dagli agenti della polizia locale di Milano che hanno fermato un siriano di 52 anni in via Pietro Gassendi, a due passi da viale Certosa. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di ricettazione.

I controlli

Il 52enne viaggiava a bordo della sua Fiat 500 quando la Locale lo ha fermato per un semplice controllo. Alla richiesta delle generalità, il siriano è apparso nervoso ed è stato portato presso la Centrale della polizia locale. Dall’analisi dei documenti è risultato che aveva precedenti per reati contro la persona. Poi i controlli si sono spostati sull’auto.

Il 52enne infatti aveva provveduto a ricavare nel bagagliaio della vettura un doppiofondo nel quale i ghisa hanno ritrovato 620mila euro in contanti, di cui non ha saputo spiegare la provenienza. All’arresto è seguito il sequestro della Fiat, mentre gli agenti sono al lavoro per capire da dove arrivi quel denaro.

www.milanotoday.it