Elezioni UE, arriva la censura: multe a chi “manipola il dibattito elettorale”

Condividi

Parlamento e Consiglio Ue hanno deciso di far scattare sanzioni per chi deliberatamente manipola il dibattito sull’Europa a fini elettorali, anche ai soggetti politici europei. Via libera, dunque, alle ”regole anti-fake news” e anti manipolazione dei dati personali per raccontare verità alternative a quelle effettive. La misura, approvata a Strasburgo dai negoziatori delle due istituzioni, dovrà ora ricevere il voto formale per poter entrare in vigore. Spetterà alla commissione Affari costituzionali (29 gennaio) e all’Aula (presumibilmente a marzo) dare il via libera alla proposta, che potrebbe essere approvata entro la fine delle legislatura.

In base alla modifiche introdotte, sarà possibile imporre sanzioni finanziarie sui partiti o fondazioni politiche europee che “violano deliberatamente” le norme sulla protezione dei dati per influenzare o tentare di influenzare l’esito delle elezioni europee. Tali sanzioni avrebbero il valore del 5% del bilancio annuale del partito politico europeo o della fondazione interessata. Ad applicare la sanzione sarà dall’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee.