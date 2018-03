Bagnai: censura dell’informazione sotto la falsa bandiera delle Fake News

Torna Alberto Bagnai su Byoblu, per la prima volta da Senatore della Repubblica. Sinistra, Euro, Europa e censura dell’informazione sotto la falsa bandiera delle Fake News, che ha ormai raggiunto un tale livello da non lasciare dubbi: abbiamo davvero esagerato.

Ma il censore perde, sempre. Così come la lezione appresa in questi ultimi anni di battaglia contro il pensiero unico conduce a una certezza: non c’è bisogno di prostituirsi, perché si può fare politica dicendo di no e difendendo la verità contro il muro dei media e dei mediocri.