19 gennaio, Accademia Navale Livorno: Open day della Marina Militare

VIVI UN GIORNO CON GLI ALLIEVI DELL’ACCADEMIA NAVALE DI LIVORNO

L’open day in programma il 19 gennaio per vedere da vicino il proprio futuro sul maree sottoscrivere entro il 28 gennaio la domanda al concorso per diventare Ufficiale di Marina

Sabato 19 gennaio 2019 Accademia Navale di Livorno aprirà i cancelli a tutti coloro i quali vorranno conoscere da vicino la vita degli allievi ufficiali della Marina Militare, offrendo l’opportunità di visitare lo storico Istituto di formazione.

L’ingresso dal Varco di San Jacopo dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00, segna l’inizio di un percorso affascinante che si sviluppa lungo il Viale dei Pini passando per il complesso di Palazzo Allievi con il suo piazzale e lo storico Brigantino, Palazzo Studi con il simulatore di “plancia” e il planetario, le aree dedicate alle scienze nautiche e le strutture sportive di Villa Chayes.

In questa occasione, gli Ufficiali dell’Accademia Navale risponderanno direttamente a domande e curiosità.

Restano solo due settimane per provare ad intraprendere la carriera di Ufficiale della Marina Militare e presentare la domanda. Il bando di concorso, pubblicato con la Gazzetta Ufficiale (nr.102 del 28.12.2018 – 4^ Serie Speciale) terminerà il 28 gennaio 2019.

Sono 110 i posti disponibili per la 1^ classe dei corsi normali dell’Università del Mare che offre un’opportunità formativa esclusiva e avvincente per ragazzi e ragazze che vogliono investire da subito sul proprio futuro, per diventare veri professionisti del mare attraverso variegati percorsi di studio ed indirizzi professionali a seconda del Corpo di appartenenza.

Questo concorso costituisce quindi un’occasione irripetibile per i giovani che vogliono intraprendere una carriera ad alta specializzazione in un ambiente lavorativo in cui ogni persona è un elemento imprescindibile di un ingranaggio perfetto, partendo comunque da un patrimonio unico di tradizioni, storia e valori etici e morali fondamentali per formare i leader del futuro, capaci di operare con professionalità e spirito di sacrificio in molteplici contesti per la sicurezza e la salvaguardia del Paese e a beneficio della collettività con una naturale propensione alla tutela dell’ambiente marino.

