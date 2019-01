Grecia, Merkel e Tsipras: “combatteremo insieme i sovranisti”

la Grecia muore di miseria a causa della Germania, ma Tsipras va alla guerra con la Merkel, contro i populisti. Gli anni della spaventosa crisi economico-finanziaria non sono ancora finiti per la Grecia, ma Berlino e Atene parlano ormai quasi la stessa lingua: c’e’ un’intesa politica sui profughi, come sulla direzione da dare all’Europa, combattendo insieme i sovranisti.

Nella sua visita di due giorni ad Atene, Angela Merkel ha affrontato anche, ancora una volta, le responsabilita’ tedesche del nazismo, mentre ha respinto al mittente la richiesta delle riparazioni di guerra. ansa