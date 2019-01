Prostituta presa a testate e rapinata, denunciati due marocchini

Condividi

La scorsa notte, personale della Squadra Volante ha denunciato in stato di libertà due cittadini marocchini di anni 20 e 23, regolari sul territorio nazionale, responsabili del reato di rapina. Lo comunica una nota della Polizia

Intorno alla mezzanotte, è giunta una chiamata al numero di emergenza 112 NUE da parte di una persona dedita al meretricio, che in viale Monte Kosica era appena stata rapinata dai due stranieri, datisi poi alla fuga. Uno dei due complici, in particolare, dopo avergli strappato la borsa, che il proprietario invano aveva cercato di trattenere, gli aveva tirato una testata sull’arcata sopraciliare sinistra, avendo la meglio.







Circa un’ora più tardi, un’altra chiamata alla Centrale Operativa segnalava la presenza di due uomini, palesemente ubriachi, che stavano infastidendo i clienti di un locale in via Ramelli. La Volante intervenuta sul posto ha rintracciato i due soggetti in via Pico della Mirandola, che si stavano dirigendo verso il sottopassaggio della stazione ferroviaria, i quali corrispondevano alla descrizione, precedentemente fornita dalla vittima della rapina, dei propri aggressori.

La perquisizione a loro carico ha dato esito positivo in quanto all’interno della tasca di uno dei due marocchini sono stati rinvenuti dei contraccettivi uguali per marca e confezione a quelli sottratti alla vittima e che erano riposti nella sua borsa al momento della rapina.