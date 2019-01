Finge di raccogliere soldi per Salvini ma li regala a Emergency

Condividi

Una raccolta fondi per “acquistare una giacca a Salvini” così “non utilizza quella della polizia, lasciando al freddo un povero poliziotto”. E’ l’iniziativa a sfondo goliardico promossa su Facebook da Maurizio, ingegnere informatico. Anche perché, in realtà, i soldi inviati dai donatori virtuali sul social network saranno devoluti a Emergency, l’associazione umanitaria fondata da Gino Strada.”Da dove nasce l’idea? Ho visto che Salvini va sempre in giro con la giacca della polizia (o dei vigili del fuoco) e quindi, come idea scherzosa, mi è venuto in mente di organizzare questa finta raccolta fondi”, spiega all’Adnkronos Maurizio, che preferisce dare solo il suo nome di battesimo. Perché destinare a Emergency i soldi della raccolta?

“I motivi – risponde – sono due: Salvini, si sa, è contro queste Ong che salvano i migranti; e poi io corro in una squadra podistica che si chiama ‘Runners for Emergency’, che come scopo ha quello di finanziare le attività di Emergency”. Antonio Atte – (AdnKronos)



Emergency, l’associazione “umanitaria” che fattura come una multinazionale

Condividi l'articolo