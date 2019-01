Bergoglio: Santa Sede si è adoperata attivamente per l’adozione dei Global Compact ONU

Condividi

Bergoglio ricorda che Santa Sede si è adoperata attivamente nei negoziati e per l’adozione dei due Global Compacts sui Rifugiati e sulla Migrazione sicura, ordinata e regolare. “Non si può risolvere la sfida della migrazione con la logica della violenza e dello scarto”. A tornare a lanciare un appello alla comunità internazionale e ai singoli Stati in favore dei migranti è stato oggi Papa Francesco. Nel suo discorso al Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, il pontefice ha ricordato che ogni Stato è chiamato a difendere rifugiati e migranti, a facilitare l’integrazione così come a dare la possibilità di tornare in patria in sicurezza.

Così come riporta la Radio Vaticana, il Papa in questo senso ha espresso la sua gratitudine ai governi che hanno collaborato in favore dei migranti ed ha menzionato, in particolare, la Colombia che, assieme ad altri Paesi del Continente Sud Americano, ha accolto un ingente numero di persone provenienti dal Venezuela.