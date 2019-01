Usa e Israele escono ufficialmente dall’Unesco (Onu)

Condividi

Una decisione annunciata nell’ottobre del 2017. Ora è effettiva. Stati Uniti e Israele lasciano l’UNESCO, l’organizzazione delle Nazioni Unite con quasi 200 membri che dovrebbe ”promuovere pace e sicurezza attraverso la collaborazione scientifica, culturale e nell’educazione”.

Washington si riserva lo status di osservatore, ma non pagherà più i contributi o sarà eletta nel comitato del patrimonio mondiale. Alla base di questa posizione le risoluzioni dell’Unesco che avevano condannato Israele e gli insediamenti nei territori occupati in Cisgiordania e considerate anti-israeliane e altre piu’ gravi motivazioni elencate in fondo all’articolo.