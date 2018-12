“L’islam deve sottostare alle leggi”, giornalista francese minacciata di morte

È bastata una semplice frase sulla religione islamica pronunciata dalla ex giornalista del settimanale satirico parigino Charlie Hebdo, Zineb el Rhazoui, a scatenare un putiferio nella comunità musulmana di Francia.

“Bisogna che l’Islam si sottometta alla critica, allo humor, alle leggi della Repubblica, al diritto francese”, aveva detto l’opinionista franco-marocchina intervistata dall’emittente CNews, commentando come non sia possibile “sconfiggere l’ideologia islamista dicendo alle persone che l’Islam è una religione di pace e amore”. Sono bastati pochi minuti e il profilo Twitter della donna, che già vive sotto scorta per le sue prese di posizione contro il radicalismo, è stato riempito di insulti e minacce di morte. Non è mancato neppure chi ha invocato lo stupro per punire la giornalista, rea di avere espresso un’opinione non in linea con quelle dei musulmani più radicali.