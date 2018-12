Ghana: “Mahatma Gandhi razzista”, rimossa la statua

Condividi

Una statua del famoso indipendentista indiano e pacifista Mahatma Gandhi è stata rimossa dal campus dell’Università del Ghana dopo le proteste di studenti e docenti che lo accusano di commenti razzisti contro gli africani.

La statua di Gandhi fu installata ad Accra due anni fa, ma è stata rimossa nel cuore della notte martedì per ordine del Ministero degli Affari Esteri e dell’Integrazione Regionale. L’ex governo del Ghana aveva promesso di spostare la statua, ma nessuna azione del genere è stata intrapresa, spingendo gli studenti e i membri della facoltà a prendere in mano la situazione. Ora rimane solo un basamento vuoto nel campus della capitale Accra.







Prima del suo lavoro come attivista per i diritti civili e per l’indipendenza che promuoveva la resistenza nonviolenta al dominio coloniale britannico in India, Gandhi viveva e lavorava in Sud Africa. Nei suoi primi scritti, Gandhi si riferiva spesso ai sudafricani neri usando il termine “kaffir”, ritenuto molto offensivo. Durante il periodo in Sud Africa, Gandhi era preoccupato per le “abitudini civilizzate” degli immigrati indiani, temendo che essi “sarebbero stati degradati alle abitudini dei nativi aborigeni “.

I difensori sostengono che le sue opinioni erano un prodotto del tempo, ma che Gandhi ha comunque ispirato i leader dei diritti civili in Africa, incluso Martin Luther King Jr. Tuttavia, i ghanesi moderni non ammettono giustificazioni. (www.rt.com)