Bilancio UE: Ok piu’ soldi per Erasmus, clima e immigrazione

STRASBURGO – Più risorse per giovani, migrazione, clima e innovazione: l’Eurocamera ha dato il via libera oggi a Strasburgo al bilancio Ue per il 2019, con 451 voti in favore, 142 voti contrari e 78 astensioni. Il testo, che dopo il voto è stato firmato dal presidente del Parlamento Ue Antonio Tajani, prevede un budget di 165,8 miliardi di euro di impegni e 148,2 miliardi di pagamenti.

“L’anno prossimo i cittadini europei, le nostre istituzioni e i nostri comuni, i nostri organismi di ricerca, i giovani, le imprese e le Pmi, quelle che innovano, avranno a disposizione molte più risorse”, ha sottolineato il relatore principale del testo, l’eurodeputato Pd Daniele Viotti.