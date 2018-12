Ordine di Malta: “non è vero che il Global Compact incoraggia le migrazioni”

Condividi

“Sostenere che il Global Compact incoraggi i flussi migratori è assurdo, perché non è vero” e chi oggi critica l’accordo Onu “o non lo ha letto o lo fa per fini politici”, perché si tratta di un’intesa che “favorisce soprattutto i paesi che ricevono i migranti, piuttosto che i paesi di origine”: è quanto ha detto ad alcuni organi di stampa, tra cui askanews, il Gran Cancelliere del Sovrano ordine di Malta, Albrecht Freiherr von Boeselager, a pochi giorni dalla conferenza di Marrakech, in Marocco, dove i leader mondiali adotteranno l’intesa approvata lo scorso luglio da 192 Stati membri dell’Onu, dopo due anni di negoziati a cui ha partecipato anche l’Ordine di Malta, che dal 1994 ha un seggio da osservatore.

Per il Gran Cancelliere il Global Compact rappresenta “un grande successo” perché si tratta di “un accordo multilaterale” a fronte della consapevolezza che “la migrazione è un fenomeno mondiale che non può essere affrontato dai singoli Paesi“. Un fenomeno che l’Ordine di Malta conosce, perché fornisce assistenza a migranti, profughi e sfollati in circa 20 Paesi, dall’Europa al Medio Oriente, dall’America Latina all’Africa, e dal 2008 è stato al fianco della Guardia costiera italiana nelle operazioni di soccorso nel Mediterraneo.