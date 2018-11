“Tutto cambia perché nulla cambi”?

di Armando Manocchia

Mentre il nostro territorio continua ad essere devastato da alluvioni e terremoti; mentre in Italia 3 scuole su 4 frequentate dai nostri ‘piezz e core’ sono inagibili perché insicure; mentre 5 milioni di persone continuano a sopravvivere in povertà assoluta (leggasi: non potersi permettere beni e servizi essenziali); e oltre 1 milione e 200 mila bambini vivono sotto la soglia di povertà, noi Italiani, noi Italia,

regaliamo altri 2,5 milioni di euro all’ONU;

20 milioni di euro per sostenere il sistema sanitario in Guinea;

3 milioni di euro alla Fao (Onu) “per la Somalia”;

mentre non sappiamo dove va la metà dei soldi che regaliamo all’Africa subsahariana,

l’Italia finanzia il progetto “per la migrazione equa del lavoro nel Maghreb”,

regala 500 mila euro all’Unicef “per la siccità in Afghanistan”,

regala 1,5 milioni di euro a Unhcr (Onu) “per i rifugiati in Giordania”,

stanzia 400.000 euro “per il colera in Zimbabwe”,

regala altri 2 milioni all’Unrwa (Onu) “per i profughi palestinesi”

ci riempiamo di orgoglio nel dire che in fatto di ‘migranti’, l’Italia è il Paese che ha finanziato piu’ progetti per i minori,

e allora avanti, regaliamo un milione di euro a Unrwa (Onu) ‘per i rifugiati palestinesi in Siria’,

diamo 50 milioni di euro alla Commissione UE ‘per la Libia’ ,

regaliamo 5 milioni di euro alla Tunisia “per lo sviluppo rurale”,

regaliamo 500mila euro all’ONU (Pam) per le mense scolastiche in Mali,

altri 3,5 milioni di euro all’Onu (Unrwa) “per i palestinesi”,

finanziamo corsi universitari in Palestina,

regaliamo altri 19 milioni di euro alla regione del Ciad.

Poi c’è Moavero che regala 500mila euro (dei nostri) all’Etiopia “per gli sfollati”

e infine ci sono i giornalisti italiani in Gambia per fare propaganda ai vaccini con fondi pubblici.

Ah dimenticavo i 200mila euro che abbiamo regalato alla Croce rossa “per il Guatemala”.

Questo piccolo elenco è l’infinitesima parte di tutti i soldi che sprechiamo e regaliamo a cani e porci, mentre il Paese Italia è in crisi economica profonda e la gente è sempre più povera.

Il fatto grave è che questo elenco di regalie riguarda il nuovo governo, quello del cambiamento e che, come gli Italiani hanno potuto constatare, se qualcosa finora è cambiato, rispetto ai governi imposti dalla troika per depredarci, desovranizzarci e dissolversi, non abbiamo ancora potuto constatare risultati tangibili.

I nuovi arrivati riferiscono di aver attuato numerosi cambiamenti – e altri ne hanno promessi – ma azioni effettive che vadano incontro ai reali problemi dei cittadini non se ne vedono, a cominciare dalla in-sicurezza che il tanto decantato decreto dovrebbe risolvere, quando invece è stato trascurato il piu’ importante provvedimento, cioé quello di ripristinare i reati depenalizzati dal governo abusivo Renzi. Se non si ripristinano quei reati, le FF.OO e la Magistratura hanno le mani legate e nulla possono fare per contrastare la criminalità dilagante, ormai talmente radicata nel territorio, che le mafie internazionali si sono insediate e sono ormai scese a patti con quelle nostrane. Gli stupri, lo spaccio, le violenze, i furti, le rapine a danni di anziani sono cronaca quotidiana e la percezione dell’insicurezza costringe le famiglie a barricarsi in casa.

Sono passati ormai 6 mesi dall’insediamento di questo governo e, con la speranza di ricredermi, devo ammettere che attualmente sono profondamente deluso.