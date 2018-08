Bologna: rissa tra immigrati, incendio alla ex Manifattura Tabacchi

Momenti di paura in via Stalingrado, di fronte alla ex Manifattura Tabacchi, dove un incendio è divampato all’interno di un casolare in mattoni. Da quanto si apprende, verso le 23.30 una violenta rissa sarebbe scoppiata tra alcuni stranieri, causando diversi feriti.

Ancora da accertare come, e perché, sia divampato il rogo all’interno del piccolo casolare: scattato l’allarme, sul posto sono accorsi Carabinieri, vigili del fuoco e ambulanze. È stato necessario l’intervento dei militari per sedare la rissa, mentre i caschi rossi sono ancora a lavoro per cercare di domare le fiamme che, al momento, sono ben visibili dai palazzi limitrofi. Sul posto sono presenti ancora tutte le autorità competenti.

