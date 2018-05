Il Pd propone di nuovo la riforma della Costituzione

Infischiandosene del risultato del referendum e del voto del 4 marzo, che lo ha confinato nell’angolo, il PD si ostina a riproporre la riforma della Costituzione che gli italiani hanno rigettato con forza.

L’iniziativa parlamentare è stata pubblicata sul sito del Senato con questo titolo:

“Modifiche alla parte seconda della Costituzione per assicurare il pieno sviluppo della vita democratica e la governabilità del Paese “.

Praticamente un insulto, dal momento che i cittadini hanno già democraticamente rifiutato la riforma della Costituzione.

L’iniziativa è stata presentata in data 28 marzo, pochi giorni dopo il voto, da Tommaso Cerno, che non è certo un costituzionalista, e controfirmata da Dario Parrini (Pd).

Il documento esordisce così:

Onorevoli Senatori. – Ci troviamo in un passaggio di fase di rilevanza storica.

Poche altre volte nella breve storia repubblicana abbiano vissuto un tempo di sfilacciamento e di

cedimento del tessuto politico istituzionale così profondo e radicale. La cinghia di trasmissione del

consenso tra cittadini, partiti e istituzioni si è logorata in un modo che, per alcuni aspetti, può apparire

quasi irrecuperabile.

La velocità, poi, con cui tale deterioramento si manifesta, inimmaginabile fino a poco tempo fa, rende

necessaria e quanto mai urgente una straordinaria assunzione di responsabilità da parte della politica e

in primis delle istituzioni rappresentative che altrimenti rischiano di venire travolte.

