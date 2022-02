Ucraina, la Cina si oppone alle sanzioni contro la Russia

La Cina si oppone alle sanzioni contro la Russia – La Cina non approva le sanzioni per risolvere i problemi: il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, sulle ultime misure a carico della Russia dopo l’invasione dell’Ucraina, ha affermato che il Paese “si e’ sempre opposto a sanzioni unilaterali al di sopra del diritto internazionale. Oltre a creare problemi economici per entrambe le parti, le sanzioni creano anche nuovi problemi e non aiutano la risoluzione (della questione, ndr)”. ansa

► Prodi: la Cina non si farà trascinare dalla Russia

Condividi