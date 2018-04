ITALIA TERRA DOP – Mostra Mercato itinerante

Ospiterà gratuitamente alcune aziende artigiane colpite dal terremoto del Centro Italia.

ITALIA TERRA DOP è una Mostra Mercato itinerante che si terrà dall’8 al 16 settembre 2018 in contemporanea nelle città di Verona e Benevento.

La Mostra Mercato, promossa e organizzata dall’Associazione Italiana per lo Scambio Culturale in Europa – A.I.S.C.E., con il Patrocinio dell’Assessorato allo Sviluppo Economico e delle Attività Produttive del Comune di Benevento e della Fondazione Gat. E con la collaborazione dell’Associazione “Insieme per la Terra”, di Fiditalimpresa e Radio Bruno, in segno di solidarietà con i territori e le imprese artigiane messe a dura prova dal terremoto offrirà la completa ospitalità gratuita (spazio espositivo, spese di viaggio e di permanenza comprese) a ben 6 imprese artigiane che hanno sede nelle aree del centro Italia colpite dal terremoto.

La manifestazione è una Mostra Mercato di tipo B2C, una iniziativa legata alla valorizzazione dei prodotti dell’artigianato italiano per la promozione e la vendita diretta e differita dei prodotti offerti limitata a settori merceologici omogenei e connessi fra loro.

La Mostra Mercato ITALIA TERRA DOP è una rassegna che si realizzerà attraverso il “gemellaggio” di due città, Verona e Benevento ed è fondamentale per il Made in Italy. L’evento, di fronte ad un mercato senza confini, ha come obiettivo la promozione la commercializzazione turistica e dei prodotti dei rispettivi territori con le altre città italiane e del mondo al fine di tutelare le eccellenze italiane, creare sviluppo e posti di lavoro.