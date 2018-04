Alfie non verrà in Italia, i giudici britannici respingono l’ultimo ricorso

È stato respinto il ricorso dei genitori di Alfie Evans contro la decisione dell’Alta Corte britannica secondo cui il piccolo non deve essere trasferito all’ospedale Bambino Gesu. Tom Evans e Kate James, i due genitori del bimbo di 23 mesi affetto da una malattia neuro degenerativa e al quale l’Italia aveva concesso la cittadinanza proprio perchè venisse preso in cura a Roma, non erano in aula, dove invece era presente un rappresentante dell’ambasciata italiana a Londra.

Il team legale dei Kate Evans aveva fatto presente che il bimbo ha bisogno di “un intervento immediato”. L’avvocato Paul Diamond, che difende gli interessi della coppia, aveva aggiunto che un aereo ambulanza è pronto, in attesa di portare in Italia il piccolo, “su richiesta del Papa”. liberoquotidiano.it