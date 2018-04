Milano: brasiliano accoltellato in via Fara, fermato marocchino

Milano – Nel pomeriggio di domenica 22 aprile un cittadino brasiliano di 40 anni è stato accoltellato in un appartamento di via Fara a Milano (Zona Stazione Centrale). Secondo quanto trapelato l’uomo sarebbe stato raggiunto da due fendenti all’altezza dello stomaco, forse due coltellate.

L’uomo, soccorso dai sanitari del 118, è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Città Studi in codice rosso intubato. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Non è ancora chiaro quanto accaduto. Secondo quanto trapelato l’uomo sarebbe stato ferito da un cittadino marocchino al termine di una lite. I carabinieri hanno fermato il presunto autore del fatto: è accusato di tentato omicidio. Per il momento non si esclude il movente passionale.

