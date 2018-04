Salvini: “Qualcuno vuole arrivare a un governo tecnico alla Monti”

20 APR – “Vi dico solo, e lo ribadisco, che ho la netta sensazione che ci sia qualcuno che vuole perdere tempo, che non vuole nessun governo per arrivare a un governo tecnico alla Monti, telecomandato da Bruxelles per spennare gli italiani. E per evitare questa fregatura io farò tutto il possibile”.

Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini questa mattina al Salone del Mobile. “Farò tutto quello che è possibile fare – ha aggiunto – se possibile mettendomi anche in campo in prima persona”.