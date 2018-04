Roma: scippata e scaraventata a terra da un nigeriano, donna in ospedale

Roma – Valle Aurelia: donna scippata ed aggredita in via di Porta Cavalleggeri

Hanno visto l’uomo scaraventare la donna a terra in via di Porta Cavalleggeri, zona Valle Aurelia – Gregorio VII. Immediatamente gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti hanno soccorso la vittima ed inseguito l’aggressore che, nel frattempo, si era dato alla fuga. E’ accaduto la notte dell’11 aprile a due passi da San Pietro.

Bloccato dopo pochi metri, è stato identificato in un nigeriano di 44 anni. Accompagnato negli uffici del commissariato Primavalle è stato arrestato per tentata rapina e lesioni personali. La donna ha raccontato ai poliziotti che l’uomo l’ha aggredita alle spalle e nel tentativo di rubarle la borsa, l’ ha scaraventata a terra minacciandola. Accompagnata in ospedale è stata medicata e giudicata guaribile in 7 giorni per trauma cranico.

www.romatoday.it