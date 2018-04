Torino: studentessa 15enne finisce sotto il treno e muore

Una studentessa quindicenne è morta alla stazione di Torino Porta Susa dopo essere finita questa mattina sotto un treno. I sanitari del 118 l’hanno rianimata a lungo sulla banchina del binario 4 dopo averla estratta da sotto il convoglio, ma è stato tutto inutile: la ragazza è morta durante il trasporto in ospedale.

Gli agenti della polizia ferroviaria sono al lavoro per stabilire come la ragazza sia finita sotto il treno, ma dalle prime informazioni sembra essere stato un incidente. Il binario 4 è stato chiuso. ansa

Armando Manocchia nel 2016, quando un’altra 15enne fu travolta e uccisa da un treno: proteggere i binari delle stazioni con barriere

Se i binari delle stazioni fossero protetti da barriere a scomparsa– come recentemente ha suggerito Armando Manocchia al viceministro dei Trasporti nel Governo Renzi Riccardo Nencini – delle transenne, che alla fermata del treno, in prossimità della discesa e della salita dei passeggeri si abbassano e alzano, queste tragedie non accadrebbero e non avremmo in Italia 2/3 vittime alla settimana. Inoltre, per ammortizzare i costi di questi interventi e poi per produrre utili, Armando Manocchia, ha suggerito a Nencini di predisporre queste transenne con pannelli fotovoltaici da produrre energia e/o pannelli pubblicitari (anche luminosi) per produrre profitti. Chissà se…..