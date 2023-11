Kiev a secco di munizioni, Borrell: l’Europa le vende ad altri Paesi

L’Ucraina lo ha detto chiaramente, e la Germania lo ha confermato: la promessa dell’Unione europea di recapitare entro marzo a Kiev 1 milione di munizioni di artiglieria, fondamentali per il futuro del conflitto contro la Russia, è “improbabile che venga rispettata”. La notizia non è nuova: già da settimane erano emersi i ritardi delle consegne Ue nell’ambito del cosiddetto piano Asap. Ma finora, questi ritardi erano giustificati dalla presunta incapacità dell’industria europea a produrre proiettili a ritmi di guerra. La spiegazione data in queste ore dal capo della diplomazia europea Josep Borrell solleva invece un aspetto paradossale: la capacità produttiva nell’Ue c’è, ma le imprese preferiscono vendere il surplus di munizioni ad altri Paesi.

Per consegnare all’Ucraina un milione di munizioni da artiglieria entro il 2024, come promesso a Kiev nei mesi scorsi, è tutta una questione di “produzione”: la capacità c’è, ma, visto che le imprese della difesa Ue operano sul mercato, oggi come oggi circa il “40%” della produzione viene esportata, anziché essere consegnata all’Ucraina, ha spiegato Borrell arrivando alla riunione dei ministri della Difesa dell’Ue.

“La produzione dipende dai contratti – ha aggiunto l’Alto rappresentante Ue – e il contratto dipende dal raggruppamento e dalla capacità finanziaria degli Stati membri”. “Quindi – continua – è un’interazione tra l’industria e gli Stati membri”. Oggi “circa il 40% della produzione viene esportato in una trentina di Paesi terzi. Quindi non è una mancanza di capacità produttiva, è che inviano i loro prodotti in altri mercati. Pertanto forse ciò che dobbiamo fare è provare a spostare questa produzione verso l’Ucraina, che sarebbe un bel cambiamento”.

Sulla vicenda, l’imbarazzo a Bruxelles è palpabile

Ogni esportazione militare da un Paese Ue è soggetta al via libera del governo. Quindi, c’è anche un livello politico, non solo di mercato. Il commissario europeo all’Industria, il francese Thierry Breton segnala i passi avanti delle imprese Ue (la capacità di produzione di munizioni da artiglieria “è aumentata del 20-30% da febbraio” a oggi, ha detto) e si dice sicuro che l’obiettivo di produrre “un milione” di munizioni pesanti all’anno “sarà rispettato”. Di avviso diametralmente opposto il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius: “Il milione non sarà raggiunto, dobbiamo partire da questa base”.

L’imbarazzo è ancora più palese se si confronta il supporto europeo a Kiev in munizioni, che al momento si attesta sulle 300mila unità, con quello che la sola Corea del Nord ha dato alla Russia, con la consegna a Mosca di 1 milione di proiettili in pochi mesi. Il rischio sempre più concreto è che il tempo che doveva servire all’esercito ucraino per rafforzare la sua controffensiva sia andato perduto, mentre la Russia sta ristrutturando il suo arsenale in modo molto più rapido . “La situazione sul campo è difficile”, ha ammesso il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, che ha invitato i leader Ue a intensificare il sostegno all’Ucraina: “Non possiamo permettere che Putin vinca”, ha avvertito.

