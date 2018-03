19enne stuprata a Milano, ecco chi è David Lopez Villa

Il maggiore Maurizio De Angelis, comandante della compagnia dei carabinieri di Porta Monforte, in conferenza stampa spiega chi è Freilin David Lopez Villa, il presunto autore dalla rapina e della violenza sessuale ai danni di due ragazzi in via Chopin, lunedì notte, nella periferia Sud di Milano.

Il colombiano di 25 anni avrebbe usato una pistola giocattolo per minacciare le sue vittime e a tradirlo è stato il cellulare del ragazzo rapinato che ha tenuto con sé accendendolo 48 ore dopo l’aggressione e consentendo così alle forze dell’ordine di individuarlo.

– H24: Immagini Iacopo Altobelli,