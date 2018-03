I mercati ricattano l’Italia, Moody’s: proseguire le riforme

Visto il panorama “frammentato” emerso dalle elezioni, “ci vorrà tempo per formare una maggioranza di governo” che, in ogni caso, “non sarà probabilmente molto stabile”. Lo afferma Moody’s che non esclude una nuova tornata elettorale “nel giro di pochi mesi”. L’agenzia di rating sottolinea che la strategia di bilancio del prossimo governo “sarà la chiave per la credibilità dell’Italia”.

Moody’s ha inoltre sottolineato come nel giudizio sull’Italia farà attenzione “ad ogni piano per invertire il processo di riforma messo in atto dal precedenti governi, come quelle del lavoro e delle pensioni“. tgcom24.mediaset.it