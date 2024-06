Debito eccessivo, procedura UE contro l’Italia

La Commissione Ue apre una procedura per deficit eccessivo per Italia, Francia e Belgio, Ungheria, Malta, Polonia e Slovacchia

Nella valutazione sugli squilibri macroeconomici per dodici Stati Ue, già nel meccanismo di allerta 2024, la Commissione Ue ha valutato che l’Italia si trova ora in una situazione di ‘squilibrio’, migliorando il giudizio dallo “squilibrio macroeconomico eccessivo” dello scorso anno. In Italia “sono chiaramente necessarie ulteriori azioni per ridurre l’elevato rapporto debito pubblico”. Lo afferma la Commissione europea.

In Italia “permangono vulnerabilità legate all’elevato debito pubblico e alla debole crescita della produttività in un contesto di fragilità del mercato del lavoro e alcune debolezze residue nel settore finanziario, che hanno rilevanza transfrontaliera” afferma la Commissione Europea.

In Italia “la crescita della produttività è stata nel complesso e in media positiva ma limitata, il che conferma la necessità di riforme e investimenti”. Lo afferma la Commissione europea nell’ambito del pacchetto di primavera del semestre europeo.

In Italia “mantenere il ritmo di attuazione del Pnrr resta essenziale e ulteriori sforzi politici sarebbero utili” afferma la Commissione europea nell’ambito del pacchetto di primavera del semestre europeo. ANSA

L’Euro è incompatibile con la democrazia

Limitare le sovranità nazionali è sempre stato uno degli obiettivi principali dell’euro, perciò la UE non può essere ‘democratizzata’. Può solo essere rifiutata.