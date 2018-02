La dispendiosa campagna di Avaaz (rete Soros) contro Salvini

Un finto Matteo Salvini in decappottabile e tre enormi manifesti con scritto: “Ho detto che puzzate. Ora voglio il vostro voto. Perché no, terroni?” in tour a Napoli. E’ l’iniziativa di Avaaz per ricordare agli elettori del sud le posizioni anti meridionaliste del leader della Lega. Il tour arriverà fino in Sicilia attraverso le città dove sono candidati esponenti della Lega. AltrimondiNews (Agenzia Vista)

L’organizzazione Avaaz, che a molti sembra un’ente promotore di sacrosante campagne a favore dei diritti della gente e dei popoli oppressi, è in realtà in mano al noto sicario economico Soros.