Truppe in Ucraina, Monti con Macron: “la Russia va fermata”

Mario Monti sposa la linea di Emmanuel Macron

“Io credo che a un certo punto potrà essere necessario, anche perché se pensiamo che la Russia possa davvero andare anche più a Occidente dell’Ucraina va fermata”. Mario Monti, ex premier e senatore a vita, intervistato da Radio 24, commenta così le parole di Emmanuel Macron sul possibile invio di truppe di terra, di militari, a combattere in Ucraina. E, di fatto, sposa la linea del numero uno dell’Eliseo.

Poi Monti aggiunge: “Se viene richiesto un mix di strumenti militari e uomini, mandare soldati a combattere per difendere l’Europa sarà più difficile perché le nostre cittadinanze si sono abituate alla pace e non ammettono di morire per difendere la patria e la pace. Forse più che mandare uomini europei a combattere là in Ucraina bisognerebbe intensificare il sostegno all’Ucraina con armamenti e anche dal punto di vista finanziario”.

www.affaritaliani.it