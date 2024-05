Salvini: “UE in mano a multinazionali, massoni, banchieri”

“Io dico meno Europa perché l’Europa di oggi è in mano a multinazionali, massoni e banchieri. Non comandano i cittadini”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Pavia durante la presentazione del suo libro ‘Controvento’.

“Le dichiarazioni di Macron sono fuori dal mondo: rispetto i francesi che l’hanno votato ma spero che alle prossime elezioni scelgano Le Pen. Continua a ripetere ‘non escludo che manderemo truppe di terra, i nostri soldati a morire in Ucraina’.

Io lo dico oggi e domani e lo praticherò con ogni forza umana e politica: la Lega non permetterà che i figli del nostro paese vengano mandati a combattere e a morire. Se hai voglia armati tu e parti”.

Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, prensentando il suo libro a Pavia.

“Stiamo sostenendo l’Ucraina con ogni tipo di aiuto – ha proseguito – ma la terza guerra mondiale no. Stanno pensando di fare gli eurobond per comprare armi e missili, ma falli per ospedali, scuole, liste d’attesa, case di riposo, non per i carri armati”.(askanews)