Seminario di studi Unidolomiti: politica e giustizia nel VI Canto del Paradiso

Si terrá questa sera, con inizio fissato alle ore 21:00, un seminario di studi sul concetto di politica e giustizia nel VI Canto del Paradiso, organizzato dalla cattedra di Diritto Costituzionale della SSML/Istituto di grado universitario “san Domenico” di Roma tenuta dal prof. Daniele Trabucco.

Tra i relatori, oltre al giá citato prof. Trabucco, anche il prof. Massimo Viglione tra i piú autorevoli storici italiani. L’evento si terrá in modalitá on line ed é aperto a tutti. Per ottenere il link, si puó scrivere a universita@unidolomiti.it