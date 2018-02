Rapina col mitra, arrestato figlio del Procuratore capo a Brescia

Gianmarco Buonanno, figlio del Procuratore capo di Brescia è stato arrestato su ordinanza di custodia cautelare per rapina a mano armata. Il 32enne è stato identificato anche attraverso l’auto intestata al padre.

Sarebbe il componente di una banda entrata in azione a Zogno, nella Bergamasca, in un supermercato. Buonanno avrebbe impugnato una mitraglietta durante la rapina ed è stato riconosciuto da alcuni video. I carabinieri lo hanno arrestato sabato notte in casa.

