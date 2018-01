Picchiano e rapinano un clochard, arrestati marocchini

Due rapinatori senza scrupoli che prima hanno picchiato e poi rapinato un senza fissa dimora che stava consumando un pasto offertogli dai volontari della Caritas. A mettere le manette ai polsi ai due balordi i carabinieri della Stazione Roma Garbatella ed i militari dell’esercito impegnati nell’operazione “Strade Sicure” a guida Brigata Granatieri di Sardegna, in servizio presso la stazione ferroviaria Ostiense. Ad essere arrestati due cittadini marocchini di 28 e 26 anni, entrambi con precedenti e senza fissa dimora, per rapina e lesioni personali.

La scorsa notte, i due malfattori hanno avvicinato un cittadino del Bangladesh di 21 anni, intento a consumare un pasto caldo offertogli poco prima da alcuni volontari della Caritas e lo hanno aggredito con spintoni e pugni al volto, per poi rapinarlo del denaro in suo possesso. I militari hanno notato la scena e sono subito intervenuti, evitando il peggio per il malcapitato 21enne.

Ammanettati i due rapinatori, sono stato portati in caserma in attesa del rito direttissimo. La vittima è stata medicata al pronto soccorso dell’ospedale C.T.O. “Alesini” per le lievi ferite al volto.

