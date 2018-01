“Basta Bergoglio! Abbiamo un nemico in casa”

Papa Francesco non piace a tutti, non soltanto in Vaticano. L’ultimo affondo? È firmato da Francesco Crippa, volto noto a Monza e in Brianza per essere presidente della sezione provinciale dell’Associazione nazionale paracadutisti. L’affondo contro il Pontefice arriva su Facebook, dove ha scritto:

“Basta Bergoglio! Abbiamo un nemico in casa e troppi continuano a far finta di niente. Le parole di chi lo ha preceduto dovrebbero risvegliare le nostre coscienze di cristiani e isolarlo”.

Successivamente, Crippa ha aggiunto che quanto ha scritto “è a livello personale. È un mio personalissimo pensiero di cristiano e di credente che non approva l’atteggiamento di questo pontefice e il suo predicare. Ci avete fatto caso che piazza San Pietro la domenica è ormai sempre mezza vuota e le inquadrature delle televisioni sono prese sempre dal basso?“, conclude. Insomma, anche i paracadutisti contro il Pontefice.

www.liberoquotidiano.it