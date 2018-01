L’Unità: stipendi non pagati, giornalisti presentano istanza pignoramento testata

I giornalisti dell’Unità hanno presentato istanza di pignoramento della testata per il mancato pagamento degli stipendi. Oggi l’istanza è stata depositata dagli avvocati Iolanda Giordanelli e Valerie Stella De Caro, del Foro di Cosenza, presso la Sezione per la Stampa e l’informazione del Tribunale di Roma. La testata potrebbe essere dunque venduta coattivamente.

E’ dal maggio 2017 che la società Unità srl, proprietaria della testata giornalistica, non ha più provveduto al pagamento del salario dei giornalisti alle proprie dipendenze. E in seguito alla palese violazione dei propri diritti – dice il comunicato dei due legali -, i lavoratori si sono rivolti in prima istanza, alla società debitrice, affinché ripristinasse la legalità violata. In difetto di riscontro è stato necessario il ricorso all’autorità giudiziaria, nella specie il Tribunale di Roma, sezione lavoro, “che – dice la nota – ha accolto i ricorsi presentati dai legali dei lavoratori ed ha emanato una serie di decreti ingiuntivi cui sono seguiti molteplici pignoramenti della testata, che potrebbe essere dunque venduta coattivamente”. AGI