Nel 2026, la più grande banca italiana ha incrementato le proprie partecipazioni in Bitcoin, guadagnando 3.700 euro di reddito passivo giornaliero tramite il cloud mining di FTMINING, nel rispetto del quadro normativo MiCA

Con la maturazione del mercato globale degli asset digitali prevista per il 2026, il settore europeo della cripto-finanza sta entrando in una nuova fase di sviluppo. In particolare, con la piena attuazione del Regolamento UE sui mercati delle criptovalute (MiCA), il quadro normativo per gli asset digitali è diventato più chiaro, creando un ambiente di sviluppo più standardizzato sia per gli istituti finanziari tradizionali che per le aziende blockchain. Recentemente, importanti banche italiane hanno continuato ad espandere le proprie attività legate agli asset digitali, generando un reddito passivo giornaliero di 3700 euro grazie al cloud mining di FTMINING, nel rispetto del quadro normativo MiCA.

Il cloud mining di FTMINING è diventato un nuovo modo per partecipare al mining di asset digitali.

Per gli investitori che desiderano partecipare all’ecosistema degli asset digitali ma non vogliono acquistare macchine per il mining, costruire mining farm o occuparsi personalmente della manutenzione delle apparecchiature, il cloud mining offre una nuova modalità di partecipazione.

Le caratteristiche principali della piattaforma includono:

Accesso facilitato: non è necessario acquistare rig per il mining o costruire una mining farm; anche i principianti possono iniziare facilmente.

Mining automatizzato: il sistema funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con accredito automatico giornaliero dei profitti.

Gestione flessibile degli asset: i profitti possono essere prelevati o reinvestiti in qualsiasi momento, supportando diverse criptovalute principali.

Bassa correlazione con le fluttuazioni di prezzo: anche durante le flessioni di mercato a breve termine, il flusso di cassa rimane stabile.

La garanzia regolamentare autorevole di FTMINING

L’implementazione del quadro normativo MiCA è considerata una pietra miliare significativa nello sviluppo del settore europeo degli asset digitali.

Fondata nel 2021 e con sede nel Regno Unito, FTMINING è una piattaforma innovativa focalizzata sulla gestione di asset digitali e sui servizi di cloud computing. Le sue attività sono conformi ai quadri normativi sia del Regno Unito che dell’UE.

La piattaforma aderisce ai principi di conformità, sicurezza e trasparenza e si sottopone a regolari audit finanziari e di sicurezza da parte di istituzioni terze. La sua infrastruttura di sicurezza include:

Le attività della piattaforma sono conformi ai quadri normativi europei MiCA e MiFID II

Audit finanziari e di sicurezza annuali condotti da PwC

Assicurazione sulla custodia di asset digitali fornita da Lloyd’s di Londra

Dal punto di vista tecnico, la piattaforma impiega molteplici meccanismi di sicurezza, tra cui firewall di livello bancario, autenticazione di sicurezza cloud, cold wallet multi-firma e un sistema di segregazione degli asset, fornendo una protezione multilivello per i fondi degli utenti.

Come partecipare a FTMING

Passaggio 1: Registra un account

Visita il sito web ufficiale di FT MINING: https://ftmining.com

Inserisci il tuo indirizzo email e la password per creare un account. Riceverai un bonus di 15 $ al momento della registrazione e un ulteriore bonus di 0,75 $ per ogni accesso giornaliero.

Passaggio 2: Deposita criptovalute o altri asset

Vai alla pagina di deposito della piattaforma e deposita le principali criptovalute, tra cui: BTC, USDT, ETH, LTC, USDC, XRP e BCH.

Passaggio 3: Scegli e acquista un contratto di mining adatto alle tue esigenze

FT MINING offre una varietà di contratti per soddisfare le esigenze di diversi budget e obiettivi. Che tu stia cercando guadagni a breve termine o rendimenti a lungo termine, FT MINING offre opzioni adatte a te:

Esempi di contratti comuni:

Contratto Base: $100 — Durata 2 giorni — Profitto totale circa $108

Contratto Stabile: $1500 — Durata 11 giorni — Profitto totale circa $1726,05

Contratto Professionale: $5000 — Durata 20 giorni — Profitto totale circa $6500

Contratto Avanzato: $25000 — Durata 30 giorni — Profitto totale circa $39250

(Per maggiori dettagli sui contratti, visita il sito web ufficiale.)

Gli utenti possono scegliere prodotti di cloud computing con diverse durate in base al proprio budget e ai piani di investimento. Il sistema si avvierà automaticamente dopo l’attivazione dell’ordine e liquiderà i ricavi secondo le regole della piattaforma.

Condivisione dell’esperienza utente

Federico, un investitore di BTC di Padova, ha dichiarato:

“Prima mi limitavo a detenere criptovalute e ad aspettare che il prezzo salisse. Ora, grazie a FTMINING, ho un reddito giornaliero stabile, attualmente in media di 3.700 dollari al giorno, che mi permette di offrire una vita migliore alla mia famiglia.”

Riccardo, un investitore di Bergamo, ha aggiunto:

“Il sistema di automazione del cloud mining di FTMINING mi permette di non dover gestire impianti di mining o preoccuparmi di eventuali problemi tecnici. Vedo aggiornamenti giornalieri sui guadagni, il che rende l’esperienza molto semplice.”

Grazie al graduale miglioramento del quadro normativo MiCA, il mercato europeo degli asset digitali si sta evolvendo verso una maggiore standardizzazione e maturità. Il continuo interesse degli investitori istituzionali verso criptovalute come Bitcoin sta inoltre dando nuovo impulso allo sviluppo del settore.

La piattaforma di cloud mining FTMINING è diventata un nuovo canale per gli investitori che desiderano generare un reddito passivo. Se anche tu cerchi un reddito passivo stabile e automatizzato, unirti a FTMINING è senza dubbio la scelta migliore.

Sito web ufficiale: https://ftmining.com

Email del servizio clienti: info@ftmining.com