Tarvisio, albanese espulso tenta di rientrare in Italia: arrestato e rimpatriato

TARVISIO (Udine). Era stato espulso per vari reati ma è stato fermato alla frontiera di Tarvisio durante un controllo a un furgone mentre cercava di rientrare in Italia. E’ stato condannato e rimpatriato.

Il 58enne, di origine albanese, è stato trovato a bordo di un furgone con altri 18 passeggeri suoi connazionali. La polizia ha intercettato e fermato il furgone. All’interno anche il 58enne, già espulso con divieto di rientrare in Italia fino al 2028, con diversi precedenti per reati in particolare contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione, condannato con sentenza definitiva per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, ma anche rapina e intrusione nella proprietà altrui.

Questi precedenti avevano portato al provvedimento di espulsione da parte del Prefetto di Milano nel maggio 2023 con immediata esecuzione e accompagnamento alla frontiera.

Il 58enne è stato arrestato in flagranza di reato e accompagnamento nuovamente alla frontiera, con un ulteriore divieto dalla questura di Udine di ingresso nell’area Schengen per i prossimi cinque anni.

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