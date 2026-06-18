Ministro Sa’ar: ‘calunnie contro Israele, interrompo rapporti con Kallas’

Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar ha annunciatto su X di avere interrotto ogni contatto con l’Alta rappresentante dell’Ue in seguito alle sue dichiarazioni su Israele.

“Kaja Kallas, Alta Rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari Esteri da tempo agisce nei confronti dello Stato di Israele in modo ossessivo e con una palese mancanza di imparzialità. – scrive – Recentemente è stato riportato che, durante una visita in Messico, avrebbe paragonato Israele al regime razzista di apartheid che esisteva in Sudafrica. Sono grato ai numerosi rappresentanti eletti europei che hanno condannato questa grave affermazione”.