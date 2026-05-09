Anzio, prostituzione in un night club. Nel locale 12 minorenni

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Sfruttamento, favoreggiamento e induzione della prostituzione le accuse delle quali dovrà rispondere un uomo arrestato dalla polizia ad Anzio, comune del litorale della provincia di Roma. Il blitz è scattato nella notte. Gli agenti della II sezione della squadra mobile di Roma, insieme al personale del commissariato di polizia di Anzio-Nettuno, hanno arrestato un 74enne A.C. L’uomo è finito ai domiciliari.

Dodici minorenni nel locale

Nel corso dell’operazione è stato sequestrato un night club (L’altra notte) situato in via della Cannuccia. All’interno del locale sono stati identificati venti clienti. Fra di loro 12 minorenni, successivamente riaffidati ai rispettivi genitori. Gli investigatori hanno inoltre identificato quattro donne di nazionalità colombiana, albanese e nigeriana.

Durante i controlli sono stati sequestrati anche una modesta quantità di sostanze stupefacenti (della cocaina) e circa 1.500 euro in contanti.
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