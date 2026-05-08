Alpini a Genova, ex consigliera M5S: ‘mi fissavano in modo insistente’

Genova – Nelle ore iniziali dell’Adunata nazionale degli Alpini, Alice Salvatore, ex consigliera regionale ligure ed ex candidata presidente della Regione con il Movimento 5 Stelle, ha raccontato un episodio sui social.

Salvatore ha scritto un post su Facebook dal titolo “Buona Adunata a tutte”, spiegando l’accaduto: “Salita sul bus, e già vedo sguardi alticci di due ragazzi con birra in mano che mi fissano in modo insistente. Tempo 2 minuti (reali) e vengo molestata da altri tre alpini più attempati, uno si avvicina a me, tira fuori il cellulare e comincia a farmi il verso, avvicinandosi sempre di più, digitando al cellulare, guardandomi e sghignazzando insieme agli altri (stavo lavorando col cell). Gli ho fatto passare la voglia con risposta tagliente. Ed erano solo le 11 del mattino. Chissà se sarebbe successo ad un uomo”.

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