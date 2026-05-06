Famiglia nel bosco, bimba ricoverata in ospedale

“La mamma non è con lei”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook la Garante nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, Marina Terragni

Il post subito ricevuto migliaio di commenti. A quanto apprende l’ANSA i genitori hanno potuto visitare la piccola le cui condizioni di salute non sarebbero preoccupanti. Si tratterebbe, infatti, di una sindrome stagionale.

“Ho fatto personalmente visita alla bambina lunedì mattina. Il ricovero è stato disposto in via meramente precauzionale, di concerto tra il reparto che ha in cura la minore e la pediatra di riferimento. I genitori sono stati informati tempestivamente ed entrambi hanno fatto regolarmente visita alla piccola sia ieri che oggi. La situazione è sotto controllo e, non appena le condizioni lo consentiranno, la bambina sarà dimessa”.

Lo afferma, interpellata dall’ANSA, l’avvocata Alessandra De Febis, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Abruzzo. La garante, richiamando il principio della riservatezza, sottolinea che “mio malgrado mi trovo costretta” a fornire precisazioni sul ricovero della piccola.

“Nel prendere atto con amarezza come continuino ad essere posti sotto i riflettori dei minori che meritano la dovuta riservatezza, prevista prima di tutto dall’etica e poi dalla legge – afferma – sono a sottolineare che il Garante dell’Infanzia ha come principale compito quello di garantire la difesa dei diritti dei minori, tra cui c’è certamente il diritto alla riservatezza”.

ANSA