A Marco Poggi fatti ascoltare gli audio di Sempio che parla da solo

Secondo quanto apprende l’agenzia di stampa LaPresse a Marco Poggi sarebbero stati fatti ascoltare alcuni audio in cui Andrea Sempio parla da solo che sono agli atti dell’inchiesta sul delitto di Garlasco. E’ quanto avvenuto durante la sua audizione come testimone, tenuta quasi in contemporanea con la convocazione in Procura a Pavia del 38enne indagato per l’omicidio del 13 agosto 2007.

Sempio intercettato: “Ho visto il video di Chiara e Alberto”

“Ho visto il video di Chiara e Alberto”. Così Andrea Sempio in una intercettazione, come spiega il conduttore Gianluigi Nuzzi nel programma Dentro la notizia. Il 38enne indagato per l’omicidio di Garlasco, parlando da solo, avrebbe affermato “di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio e lei avrebbe detto: non ci voglio parlare con te e ha attaccato”.

Nell’intercettazione si sentirebbe Sempio dire di aver chiamato per sbaglio casa Poggi per sapere se c’era Marco e di aver parlato pochi secondi con Chiara chiedendo quando il fratello sarebbe tornato. “Delle tre chiamate… lei ha detto… ‘non ci voglio parlare con te (imitando una voce femminile) e… era tipo io gli ho detto ‘riusciamo a vederti’ (riferendosi alla propria risposta, ndr), (poi imitando voce femminile) e lei mi ha messo giù… E ha messo giù il telefono…

Ah ecco che fai la dura (ride, ndr) ma io non l’ho mai vista in questo modo, l’interesse non era reciproco. Lei dice ‘non l’ho più trovato’ il video (con tono di voce tutto sbagliato) poi (modificando la propria voce) io ho portato il video”. E ancora: “Anche lui lo sa… Perché ho visto… dal suo cellulare… Perché Chiara non… con quel video e io ce l’ho (voce bassa) dentro la penna”. ANSA

Marco Poggi a pm: “Mai visti con Sempio video di Chiara”

(tgcom24.mediaset.it) – “Non ho mai visto video di mia sorella assieme ad Andrea Sempio”. E’ quanto avrebbe detto, in sintesi, Marco Poggi durante l’interrogatorio come testimone che si è tenuto questa mattina in Procura a Pavia. Secondo quanto apprende l’agenzia di stampa LaPresse, il 37enne avrebbe spiegato di non aver mai visto sul pc di famiglia filmini intimi girati da Chiara Poggi con l’allora fidanzato, Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio del 13 agosto 2007, in compagnia dello storico amico che oggi è indagato per il delitto di Garlasco.

L’audizione, durata circa un paio d’ore, si è tenuta davanti alle pm Valentina De Stefano e Giuliana Rizza. L’arrivo e l’uscita dalla Procura pavese per il fratello della vittima sono stati blindati a giornalisti e telecamere su disposizione del Procuratore capo, Fabio Napoleone.