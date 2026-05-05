Sfrattato dall’amico, torna con un coltello: denunciato marocchino

Porto San Giorgio, 5 maggio 2026 â€“ Aveva minacciato e tenuto in ostaggio cinque persone e câ€™era voluto lâ€™intervento della polizia per riportare la calma. Per questo motivo un marocchino di 38 anni, a conclusione delle indagini, Ã¨ stato rinviato a giudizio. Tutto era iniziato quando, dopo esser stato sfrattato da unâ€™abitazione di Fermo, il nordafricano si era trasferito in una camera di un appartamento di un amico, nel centro di Porto San Giorgio. Una convivenza durata poco perchÃ©, dopo un poâ€™, il padrone di casa lo aveva invitato a lasciare la stanza, perchÃ© non piÃ¹ gradito.

Il rientro a casa e le minacce

Il sangiorgese che lo ospitava aveva creduto ingenuamente di essersene liberato, ma, il giorno seguente, il marocchino aveva fatto rientro nellâ€™abitazione e aveva seminato il panico tra i presenti, minacciandoli con una bottiglia di vetro e con un coltello da cucina. Avvisati da alcuni residenti, sul posto erano immediatamente intervenuti i poliziotti della squadra volante che avevano notato alcune donne affacciate dalla finestra che chiedevano aiuto, segnalando la presenza di un uomo armato di coltello che le minacciava e non permetteva loro di uscire di casa.

Lâ€™intervento delle forze dellâ€™ordine

Gli agenti e i carabinieri, giunti poco dopo in ausilio, nel tentativo di entrare in casa, avevano riconosciuto lâ€™uomo segnalato, ovvero un nordafricano protagonista di numerosi episodi di violenza e rapine. Il 38enne, in evidente stato di alterazione psicofisica, aveva fatto presente agli agenti di essere stato cacciato dallâ€™appartamento e per tale motivo rivoleva indietro i 200 euro pagati per la stanza. Inoltre, aveva segnalato che allâ€™interno vi era della cocaina nascosta.

Le forze dellâ€™ordine, dopo averlo allontanato con non poca fatica dallâ€™abitazione, erano riuscite finalmente a fare accesso, liberando cosÃ¬ le cinque persone tenute in ostaggio, ovvero due sangiorgesi di 50 anni, una ragazza 19enne di Roma, una 40enne di Chieti e una 20enne rumena.

La denuncia

Durante la stesura degli atti, i poliziotti avevano notato che lâ€™appartamento era completamente in disordine, con scarse condizioni igienico sanitarie, tracce di uso di droga, come ad esempio i cucchiai utilizzati per scaldare stupefacente, pezzi di stagnola, bottiglie modificate per fumare la sostanza e altra cocaina rinvenuta pronta allâ€™uso. Gli agenti, a seguito di quanto appurato, avevano segnalato come assuntore di stupefacenti il 50enne sangiorgese che aveva in uso lâ€™appartamento, mentre il marocchino, dopo aver liberato la stanza dei suoi effetti personali e consegnate le chiavi di casa, era stato denunciato allâ€™autoritÃ giudiziaria per minaccia aggravata.

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